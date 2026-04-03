Άμεση Δημοκρατία: Ανακοίνωσε τους δύο υποψήφιους που αντικαθιστούν Ταραπάι και Αλφρέδου

Τους δύο νέους υποψήφιους βουλευτές, οι οποίοι αντικαθιστούν στελέχη του κόμματος που απέσυραν προ ημερών την υποψηφιότητά τους, ανακοίνωσε η Άμεση Δημοκρατία.

Στην εκλογική περιφέρεια Κερύνειας, στο ψηφοδέλτιο εντάσσεται ο Α’ επιλαχών Κυριάκος Κωμοδρόμος, ενώ στην Πάφο τη θέση καταλαμβάνει ο Β’ επιλαχών Σάββας Έλληνας.

Οι αντικαταστάσεις έγιναν μετά την οικειοθελή απόσυρση των Βάλερι Ταραπάι και Αλφρέδου Αλφρέδου. Σημειώνεται ότι στην Πάφο η Α’ επιλαχούσα επέλεξε επίσης να μη συμμετάσχει στις εκλογές, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ο επόμενος στη σειρά.

Σύμφωνα με το κόμμα, οι αλλαγές πραγματοποιήθηκαν βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης στελέχωση των ψηφοδελτίων ενόψει των εκλογών του Μαΐου.