Σε θετικό κλίμα η συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμάν: Συμφώνησαν σε νέα συνάντηση μέχρι το τέλος Απριλίου

Σε θετικό κλίμα η συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμάν: Συμφώνησαν σε νέα συνάντηση μέχρι το τέλος Απριλίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες ανέθεσαν στους εκπροσώπους τους να ολοκληρώσουν τα εναπομείναντα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου εντός Απριλίου, με στόχο πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις.

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και χαρακτηρίστηκε από παραγωγική συζήτηση. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις τόσο επί της ουσίας του Κυπριακού όσο και για την πορεία των επόμενων βημάτων.

Όπως αναφέρεται, οι δύο πλευρές χαιρέτισαν τη συνεχή δέσμευση και εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο Κυπριακό και επανέλαβαν την ετοιμότητά τους να στηρίξουν τις προσπάθειές του.

Παράλληλα, έγινε ανασκόπηση της προόδου που έχει επιτευχθεί στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Οι ηγέτες ανέθεσαν στους εκπροσώπους τους να συνεχίσουν τις συζητήσεις, με στόχο την οριστικοποίηση των εκκρεμών ζητημάτων.

Τέλος, συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου έως το τέλος Απριλίου, με στόχο να υπάρξουν πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις.




Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα