Σε θετικό κλίμα η συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμάν: Συμφώνησαν σε νέα συνάντηση μέχρι το τέλος Απριλίου

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και χαρακτηρίστηκε από παραγωγική συζήτηση. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις τόσο επί της ουσίας του Κυπριακού όσο και για την πορεία των επόμενων βημάτων.

Όπως αναφέρεται, οι δύο πλευρές χαιρέτισαν τη συνεχή δέσμευση και εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο Κυπριακό και επανέλαβαν την ετοιμότητά τους να στηρίξουν τις προσπάθειές του.

Παράλληλα, έγινε ανασκόπηση της προόδου που έχει επιτευχθεί στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Οι ηγέτες ανέθεσαν στους εκπροσώπους τους να συνεχίσουν τις συζητήσεις, με στόχο την οριστικοποίηση των εκκρεμών ζητημάτων.

Τέλος, συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου έως το τέλος Απριλίου, με στόχο να υπάρξουν πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις.







