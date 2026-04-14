Γιώργος Σολωμού: Να δοθούν ανακριτικές εξουσίες στην Αρχή κατά της Διαφθοράς

Την πλήρη και εις βάθος διερεύνηση των καταγγελιών διαφθοράς στο δικαστικό σώμα, με σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας, απαιτεί ο γενικός γραμματέας του ΔΗΚΟ, Γιώργος Σολωμού, σε συνέντευξή του στον «Π». Ξεκαθαρίζει ότι ο αυτοέλεγχος των δικαστών δεν αρκεί, προτείνοντας τον αυστηρό έλεγχο των δηλώσεων «Πόθεν Έσχες» από ανεξάρτητο σώμα, καθώς σήμερα οι δικαστές ελέγχουν δικαστές, την ενίσχυση της Αρχής κατά της Διαφθοράς με ανακριτικές εξουσίες, και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων στη δικαιοσύνη. Στόχος είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Πώς τοποθετείται το ΔΗΚΟ απέναντι στις πρόσφατες καταγγελίες περί διαφθοράς στο δικαστικό σώμα και ποια μέτρα θεωρείτε αναγκαία να ληφθούν για ενίσχυση της διαφάνειας; Για το ΔHKO, η εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη είναι αδιαπραγμάτε...