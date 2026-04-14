Την πλήρη και εις βάθος διερεύνηση των καταγγελιών διαφθοράς στο δικαστικό σώμα, με σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας, απαιτεί ο γενικός γραμματέας του ΔΗΚΟ, Γιώργος Σολωμού, σε συνέντευξή του στον «Π». Ξεκαθαρίζει ότι ο αυτοέλεγχος των δικαστών δεν αρκεί, προτείνοντας τον αυστηρό έλεγχο των δηλώσεων «Πόθεν Έσχες» από ανεξάρτητο σώμα, καθώς σήμερα οι δικαστές ελέγχουν δικαστές, την ενίσχυση της Αρχής κατά της Διαφθοράς με ανακριτικές εξουσίες, και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων στη δικαιοσύνη. Στόχος είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Πώς τοποθετείται το ΔΗΚΟ απέναντι στις πρόσφατες καταγγελίες περί διαφθοράς στο δικαστικό σώμα και ποια μέτρα θεωρείτε αναγκαία να ληφθούν για ενίσχυση της διαφάνειας; Για το ΔHKO, η εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη είναι αδιαπραγμάτε...
Γιώργος Σολωμού: Να δοθούν ανακριτικές εξουσίες στην Αρχή κατά της Διαφθοράς
Οι καταγγελίες διαφθοράς στο δικαστικό σώμα απαιτούν ανεξάρτητες έρευνες, καθώς ο αυτοέλεγχος δεν διασφαλίζει την αμεροληψία, υποδεικνύει σε συνέντευξή του στον «Π» ο γ.γ. του ΔΗΚΟ, Γιώργος Σολωμού. Παράλληλα, υποδεικνύει ότι μόνο με τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών και τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών.
Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.