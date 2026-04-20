Το Κυπριακό στην ατζέντα της συνάντησης Στεφάνου - Γεραπετρίτη

Απόψεις και εκτιμήσεις αναφορικά με τις εξελίξεις στο Κυπριακό, υπό το φως των εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, αντάλλαξαν ο ΓΓ ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργο Γεραπετρίτης, κατά τη διάρκεια σημερινής τους συνάντησης στην Αθήνα.

Όπως σημείωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, οι δύο άντρες εξέφρασαν «την κοινή διαπίστωση ότι το συνεχιζόμενο αδιέξοδο και η στασιμότητα στο Κυπριακό δεν βοηθά στη δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων και τη δημιουργία προοπτικής για τη διάρρηξη του αδιεξόδου, για συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έμειναν με στόχο να ολοκληρωθεί η προσπάθεια που έχει αρχίσει εδώ και πολλά χρόνια, έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια συνολική λύση στο Κυπριακό, η οποία θα τερματίζει την κατοχή και θα επανενώνει τον τόπο και τον λαό στη συμφωνημένη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα».

Στέφανος Στεφάνου και Γιώργος Γεραπετρίτης συμφώνησαν να συνεχίσουν την επαφή και τη συζήτηση σε ό,τι αφορά στο ζήτημα του Κυπριακού.

ΚΥΠΕ