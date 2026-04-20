Έχετε τέτοιο όχημα; Δείτε τη λίστα ανακλήσεων και τι πρέπει να κάνετε

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών κοινοποιεί το κατάλογο με τα επικίνδυνα οχήματα και εξαρτήματα που εντοπίστηκαν στην αγορά της ΕΕ, ανακαλούνται και καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της Ε.Ε. για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate), την 14η και 15η εβδομάδα του 2026.

Αυτά περιλαμβάνονται στον σύνδεσμο επικίνδυνα προϊόντα.

Περαιτέρω το Τμήμα καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές, (περιλαμβανομένου όσους ενεργούν διαδικτυακά ή εξ αποστάσεως), οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Σημειώνει ότι, σε περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα διατίθενται στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι πιο πάνω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα προϊόντα αυτά να ανακληθούν όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Το Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές, όπως σε περίπτωση που κατέχουν τα αποσυρόμενα αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες, επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο ή διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες.

Επισημαίνει ότι τυχόν κατοχή των πιο πάνω οχημάτων να εξετάζεται με βάση το πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος ιδιοκτησίας τους (κοτσάνι) και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό (π.χ εύρος κατασκευής, τύπος/αριθμός μοντέλου).

Σε ό,τι αφορά τα αποσυρόμενα εξαρτήματα, καλεί τους κατόχους τους, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν αμέσως στο σημείο από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί (εφόσον είναι εφικτό), ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή.

Στην περίπτωση που κατασκευαστής, αντιπρόσωπος, διανομέας του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονό του, στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας www.consumer.gov.cy, συμπληρώνει το Τμήμα.