Οριακή βελτίωση οικονομικού κλίματος τον Ιούνιο- Αυξημένη η αβεβαιότητα

Τον Ιούνιο 2026, το οικονομικό κλίμα σημείωσε οριακή βελτίωση, με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να αυξάνεται κατά 0,2 μονάδες σε σύγκριση με τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η άνοδος του οικονομικού κλίματος στο λιανικό εμπόριο, στις κατασκευές και ανάμεσα στους καταναλωτές μόλις που υπερκάλυψε την επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος στις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα την οριακή αύξηση του ΔΟΣ τον Ιούνιο.

Η ενίσχυση του κλίματος στο λιανικό εμπόριο και στις κατασκευές προήλθε από βελτιωμένες αξιολογήσεις της τρέχουσας κατάστασης των επιχειρήσεων, αλλά και από πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις για τη δραστηριότητά τους κατά το επόμενο τρίμηνο.

Αντίθετα, η υποχώρηση του κλίματος στις υπηρεσίες ήταν αποτέλεσμα λιγότερο ευνοϊκών αξιολογήσεων της πρόσφατης οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων και χαμηλότερων προσδοκιών για τον κύκλο εργασιών του επόμενου τριμήνου.

Στη μεταποίηση, το κλίμα παρέμεινε αμετάβλητο στα επίπεδα Μαΐου, καθώς η επιδείνωση των αξιολογήσεων για τις τρέχουσες παραγγελίες αντισταθμίστηκε από τις ευνοϊκότερες απαντήσεις για τα επίπεδα των αποθεμάτων τελικών προϊόντων.

Το καταναλωτικό κλίμα ενδυναμώθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, αποτυπώνοντας τις ανοδικές αναθεωρήσεις στις εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση τόσο των νοικοκυριών τους όσο και της χώρας. Ωστόσο, οι αξιολογήσεις των καταναλωτών για την πρόσφατη οικονομική τους κατάσταση επιδεινώθηκαν τον Ιούνιο.

Ο Δείκτης Οικονομικής Αβεβαιότητας κατέγραψε άνοδο τον Ιούνιο, αλλά παρέμεινε κάτω από τα επίπεδα Μαρτίου Απριλίου. Η οικονομική αβεβαιότητα ανάμεσα στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις στους τομείς των υπηρεσιών και των κατασκευών αυξήθηκε, αν και εξακολουθεί να βρίσκεται σχετικά χαμηλά, ιδίως στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα.