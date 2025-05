Στα €650 εκατ. ο τζίρος των πέντε μεγαλύτερων malls

Μέρος της ζωής των καταναλωτών στην Κύπρο έχουν γίνει τα εμπορικά κέντρα, όπως καταδεικνύεται από την αυξημένη επισκεψιμότητα. Το ισχυρό ενδιαφέρον ωθεί σε νέες επενδύσεις, τόσο για την κατασκευή νέων εμπορικών κέντρων, όσο και για την επέκταση και ανακαίνιση υφιστάμενων.

Η αυξημένη επισκεψιμότητα αλλά και οι αυξημένοι τζίροι στα εμπορικά κέντρα που λειτουργούν στην Κύπρο τα τελευταία 18 χρόνια, δείχνουν ότι η αγορά έχει αγκαλιάσει έναν εναλλακτικό τρόπο ψωνίσματος, ο οποίος παρέχει αρκετές διευκολύνσεις. Οι μεγάλοι χώροι στάθμευσης ως επί το πλείστον δωρεάν, όπως επίσης και οι στεγασμένοι χώροι και η εύκολη πρόσβαση, αλλά και τα διεθνή brands που φιλοξενούν, οδηγούν το καταναλωτικό κοινό στα εμπορικά κέντρα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ιδιοκτήτες των εμπορικών κέντρων αναβαθμίζουν συνεχώς τις προσφερόμενες υπηρεσίες προσθέτοντας συνεχώς νέα brands, νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες. Η Λεμεσός αποτελεί το νέο hot spot του ανταγωνισμού.

Περιβαλλοντική έγκριση έλαβαν τον Μάιο του 2024 το εμπορικό κέντρο Limassol Mall, ιδιοκτησίας της εταιρείας C.A.C. Papantoniou Ltd με εκτιμώμενο κόστος €95 εκατ. και το The Mall of Limassol, ιδιοκτησίας της εταιρείας Atterbury Europe με εκτιμώμενο κόστος €80 εκατ.

Νέα brands

Ο γενικός διευθυντής του Nicosia Mall, Γιώργος Γεωργίου, ανέφερε στον «Π» ότι τους τελευταίους τέσσερις μήνες, έχουν ανοίξει τέσσερις καινούργιες επιχειρήσεις στο εμπορικό κέντρο -Wagamana, New Balance, Cablenet και Primetel- ενώ τους επόμενους μήνες αναμένεται να λειτουργήσουν ακόμη δύο σημαντικά διεθνή brands.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργίου, παρ' όλη την αύξηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο, η συνολική επισκεψιμότητα των πέντε μεγάλων malls στην Κύπρο έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια με τον συνολικό αριθμό επισκεπτών να ανέρχεται σε 24,2 εκατ. και 25,2 εκατ. για το 2023 και 2024 αντίστοιχα. Ανάλογη πορεία ακολουθεί και ο τζίρος των καταστημάτων εντός των malls.

Ο συνολικός τζίρος των καταστημάτων εντός των πέντε μεγάλων malls για το 2024 υπολογίζεται περίπου στα €650 εκατ. πλέον ΦΠΑ. Τα έσοδα του κράτους από τη λειτουργία των malls ανέρχονται περίπου στα €160 εκατ.-€180 εκατ. περίπου.

Επίσης, είναι σημαντικό το γεγονός ότι από τη λειτουργία των malls απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα, περίπου 12.500 εργαζόμενοι.

«Ο Όμιλος Nicosia Mall, αντιλαμβανόμενος τον σημαντικό ρόλο των malls στην κυπριακή κοινωνία και οικονομία στοχεύουμε την περαιτέρω ανάπτυξή μας με την ανέγερση του Limassol Mall στην ανατολική Λεμεσό. Τόσο σχεδιαστικά όσο και εμπορικά ο στόχος της νέας ανάπτυξης είναι να καλύψει τα κενά που υπάρχουν σήμερα στην αγορά της Λεμεσού και να προσφέρει νέες εμπειρίες στο καταναλωτικό κοινό της Λεμεσού, όπως ακριβώς κάνει και το Nicosia Mall στη Λευκωσία», τόνισε.

«Ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα θα εκδοθούν οι σχετικές άδειες για να μπορέσει να προχωρήσει η υλοποίηση της νέας ανάπτυξης, το κόστος της οποίας υπολογίζεται γύρω στα €120 εκατ.», επεσήμανε.

«Είμαστε βέβαιοι ότι η νέα αυτή ανάπτυξη θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής, ενώ παράλληλα θα αναβαθμίσει σημαντικά την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών προς όφελος ολόκληρης της επαρχίας Λεμεσού και όχι μόνο», υπογράμμισε.

Επεκτάσεις

O CEO του My Mall Limassol, Αντρέας Χατζημιτσής, σημειώνει στον «Π» ότι η αγοραστική συμπεριφορά των Κυπρίων έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με όλο και περισσότερους να επιλέγουν τα εμπορικά κέντρα για τις αγορές και τη διασκέδασή τους.

«Η αυξημένη προτίμηση του κοινού προς τα malls είναι εμφανής και από την πορεία του My Mall Limassol από την ημέρα που άνοιξε τις πόρτες του. Μόνο τον φετινό Απρίλιο καταγράφηκε αύξηση της επισκεψιμότητας κατά 8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρόλο που επί του παρόντος τα καταστήματα Zara και Zara Home είναι κλειστά λόγω ανακαίνισης, ενώ παρατηρείται συνεχής και σταθερή αύξηση της επισκεψιμότητας κάθε χρόνο», τόνισε.

«Η αυξημένη κίνηση έχει οδηγήσει και σε αξιόλογες αυξήσεις στους τζίρους των καταστημάτων, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική του χώρου», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζημιτσή, το εμπορικό κέντρο προχωρά επίσης σε φιλόδοξα έργα αναβάθμισης και ανάπτυξης. Οι εργασίες ανακαίνισης έχουν ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε πρώτο στάδιο με το άνοιγμα των νέων καταστημάτων Zara και Zara Home μέχρι τα τέλη Ιουλίου-αρχές Αυγούστου του 2026. Πρόκειται για μια επένδυση ύψους περίπου €20 εκατ.

Παράλληλα, συμπλήρωσε, εντός του 2025, αναμένεται να υλοποιηθεί και σημαντική εσωτερική και εξωτερική αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει ακόμα περισσότερο την επισκεψιμότητα.

Επιπλέον, στη νότια πλευρά του My Mall, κοντά στον πρώτο κυκλικό κόμβο προς το καζίνο, σχεδιάζεται η ανέγερση οικιστικού κτηρίου συνολικής επιφάνειας 7.000 έως 10.000 τ.μ., με περίπου 100 διαμερίσματα. «Έχει ήδη υποβληθεί προκαταρκτικό ερώτημα προς το Τμήμα Πολεοδομίας για την αδειοδότηση, ωστόσο θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η ανάπτυξη θα είναι οικιστική», σημείωσε ο κ. Χατζημιτσής.

Τέλος, έχει κατατεθεί και αίτηση πολεοδομικής άδειας για επέκταση του εμπορικού κέντρου κατά περίπου 10.000 τ.μ. προς τα βορειοδυτικά, με εκτιμώμενη ολοκλήρωση κατά το έτος 2026-2027. Η επένδυση τόσο για την ανέγερση οικιστικού κτηρίου όσο και για την επέκταση του εμπορικού κέντρου εκτιμάται περίπου στα €40 εκατ.

Ενδιαφέρον για μίσθωση χώρων

Σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητάς του καταγράφει και το Neon Mall στην Πάφο.

O CEO του Neon Mall Πάφου, Εύρος Ρουμπάς, επεσήμανε στον «Π» ότι το εμπορικό κέντρο «αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για την Πάφο, καθώς μέσα σε μόλις δύο χρόνια λειτουργίας έχει σημειώσει εντυπωσιακή αύξηση επισκεψιμότητας».

«Εντυπωσιακή είναι η καθημερινή προσέλευση επισκεπτών, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική και την ελκυστικότητα του χώρου μας - όχι μόνο για τους κατοίκους της Πάφου, αλλά και για ξένους επισκέπτες που έρχονται στην Κύπρο», τόνισε.

Η εξέλιξη αυτή, πρόσθεσε, «μας γεμίζει ικανοποίηση και υπερηφάνεια, καθώς αποδεικνύει ότι το εμπορικό μας κέντρο έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και την προτίμηση του καταναλωτικού κοινού».

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων έχει ξεπεράσει κάθε αρχική πρόβλεψη, προσφέροντας ουσιαστικά αποτελέσματα στους συνεργάτες.

«Με βάση αυτήν την επιτυχία, προχωρούμε στην επέκταση του Neon Mall, με την έναρξη λειτουργίας του νέου τμήματος να έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2026», επεσήμανε.

«Το έντονο ενδιαφέρον για μίσθωση εμπορικών χώρων ξεπερνά κάθε προσδοκία, γεγονός που μας οδηγεί στην προσεκτική επιλογή του ιδανικού tenancy mix, με στόχο να προσφέρουμε έναν άρτιο και σύγχρονο εμπορικό προορισμό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του σύγχρονου καταναλωτή», σημείωσε.

Κερδοφόρα τα malls

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη, τα καθαρά κέρδη του Mall of Cyprus ανήλθαν στα €10,5 εκατ. από €9,7 εκατ. το 2023.

Τα συνολικά έσοδα έφθασαν τα €19,6 εκατ. από €18,8 εκατ. και το λειτουργικό κέρδος στα €18,3 εκατ. από €15,7 εκατ.

Όπως τόνισε στην ανακοίνωσή του το Mall of Cyprus, παρά τις προκλήσεις, όπως οι πληθωριστικές πιέσεις που προέρχονται από γεωπολιτικές εντάσεις, το εμπορικό κέντρο παρουσίασε αξιοσημείωτη ανάπτυξη. Η αύξηση του κύκλου εργασιών των ενοικιαστών χώρου αυξήθηκε κατά 8%, κατά τη διάρκεια του 2024, ενώ το ποσοστό των κενών καταστημάτων πλησιάζει το 0%.

Ταυτόχρονα, η αύξηση του κύκλου εργασιών των ενοικιαστών σηματοδοτεί δυναμική δραστηριότητα εντός του mall, με τους δικαιοδόχους να κεφαλαιοποιούν την αύξηση της καταναλωτικής ζήτησης και δυναμικής.

Όσον αφορά το Mall of Engomi ανακοίνωσε κέρδη €1,1 εκατ. έναντι ζημιών €347,6 χιλ. το 2023.

Τα έσοδα της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 ανήλθαν σε €4 εκατ. σε σύγκριση με €3,8 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Στην Κύπρο σήμερα λειτουργούν επτά malls, τρία στη Λευκωσία, το Nicosia Mall, το Mall of Cyprus και το Mall of Engomi, ένα στη Λεμεσό, το My Mall, δύο στην Πάφο, το Kings Avenue Mall και το Neon Mall και ένα στη Λάρνακα, το Metropolis Mall.