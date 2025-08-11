Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Διπλή προειδοποίηση για ακραία υψηλή θερμοκρασία εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας - Κίτρινη για απόψε, πορτοκαλί για αύριο

Στους 26 απόψε η θερμοκρασία και στους 43 αύριο - Πότε τίθενται σε ισχύ

Διπλή κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας για ακραία υψηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του, στην πλατφόρμα X, η πρώτη προειδοποίηση, σε επίπεδο κίτρινο, ισχύει από τις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας 11 Αυγούστου 2025 έως τις 09:00 το πρωί της Τρίτης 12 Αυγούστου 2025. Κατά το διάστημα αυτό, η ελάχιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 26°C στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 24°C στα ψηλότερα ορεινά.

Η δεύτερη προειδοποίηση, σε επίπεδο πορτοκαλί, ισχύει για αύριο Τρίτη, από τις 11:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα, με τη μέγιστη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει περίπου στους 43°C στο εσωτερικό και γύρω στους 34°C στα ψηλότερα ορεινά.

