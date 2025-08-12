Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Νέα αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών πέντε εταιρειών

Οι εταιρείες αυτές είναι η Rianeson Investments Plc, η G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd, η Upyachting Management Plc, η Globalwealth Group Plc, και η A.J. Green Shell Plc

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ανακοίνωσε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών πέντε εταιρειών (εισηγμένων στη ΝΕΑ Αγορά), λόγω μη υποβολής και δημοσιοποίησης εκ μέρους τους της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2024. Οι εταιρείες αυτές είναι η Rianeson Investments Plc, η G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd, η Upyachting Management Plc, η Globalwealth Group Plc, και η A.J. Green Shell Plc (μη υποβολή ενοποιημένης Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης).

Η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων των πιο πάνω εταιρειών, θα ισχύει από την Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε, στο πλαίσιο εφαρμογής της απόφασης πολιτικής του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου σύμφωνα με την οποία εάν εισηγμένη εταιρεία (εκδότρια εταιρεία), δεν συμμορφωθεί εντός 3 μηνών από την παρουσίαση με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών (Ν.Ε.Α. Αγορά), ως αποτέλεσμα της μη υποβολής και δημοσιοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων της, τότε το Χρηματιστήριο θα προχωρεί με αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας (εγκύκλιος ΧΑΚ 01-2018, 02-2018,  ημερ. 23/1/2018).

Σημειώνεται ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2025) ή νωρίτερα, εάν οι εταιρείες συμμορφωθούν με την πιο πάνω εκκρεμούσα οικονομική πληροφόρηση.

Υπενθυμίζεται ότι το ΧΑΚ ανακοίνωσε χθες την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών Cyprus Trading Corporation Plc, Ermes Department Stores Plc, Woolworth (Cyprus) Properties Plc και Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ 

