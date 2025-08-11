ΧΑΚ: Αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών τεσσάρων εταιρειών

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ανακοίνωσε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών 4 εταιρειών (εισηγμένων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά), λόγω μη υποβολής και δημοσιοποίησης εκ μέρους τους της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2024.

Οι εταιρείες αυτές είναι:

-Cyprus Trading Corporation Plc

-Ermes Department Stores Plc

-Woolworth (Cyprus) Properties Plc

-Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των πιο πάνω εταιρειών, θα ισχύει από την Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση αυτή λήφθηκε, στο πλαίσια εφαρμογής της Απόφασης Πολιτικής του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου, σύμφωνα με την οποία εάν εισηγμένη εταιρεία (εκδότρια εταιρεία), δεν συμμορφωθεί εντός 3 μηνών από την ημερομηνία μετάταξης των μετοχών της στην Αγορά Επιτήρησης (Ρυθμιζόμενη Αγορά), ως αποτέλεσμα της μη υποβολής και δημοσιοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων της, τότε το Χρηματιστήριο θα προχωρεί με αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας (εγκύκλιος ΧΑΚ 01-2018, 02-2018, ημερ. 23/1/2018).

Σημειώνεται ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2025) ή νωρίτερα, εάν οι εταιρείες συμμορφωθούν με την πιο πάνω εκκρεμούσα οικονομική πληροφόρηση.