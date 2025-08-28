Στο 4,3% η ανεργία το πρώτο τρίμηνο 2025

Στο 4,3% μειώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2025 το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο από 4,6% πέρσι, όπως διαφαίνεται από τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Στους άντρες το ποσοστό ανεργίας είναι 3,9% και στις γυναίκες 4,7%.

Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε σε 22.663 άτομα σε σύγκριση με 23.760 άτομα το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 506.318 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 62,6% (άνδρες 68,3%, γυναίκες 57,2%) σε σύγκριση με 487.663 άτομα (62,0%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Όσον αφορά το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 528.981 άτομα ή 65,4% του πληθυσμού (άνδρες 71,1%, γυναίκες 60,0%) σε σύγκριση με 511.423 άτομα (65,1%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.