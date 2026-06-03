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Νόμος στα χαρτιά, χάος στους δρόμους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Εξακολουθεί να μην εφαρμόζεται ο νόμος που υποχρεώνει τους οδηγούς να μετακινούν τα οχήματά τους όταν εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα στα οποία προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Ως αποτέλεσμα, το κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους συνεχίζεται και χιλιάδες οδηγοί ταλαιπωρούνται καθημερινά.

Τι πρέπει να γίνει; Η Αστυνομία να μεριμνήσει για την εφαρμογή του νόμου. Να τιμωρήσει τους οδηγούς που δεν μετακινούν τα οχήματά τους, αλλά και τους ασφαλιστές που παρακινούν τους οδηγούς να μην το πράξουν. Ο νόμος προβλέπει πρόστιμο μέχρι €1.000. Ας τον εφαρμόσει η Αστυνομία. Οι νόμοι δεν θεσπίζονται για να παραμένουν στα χαρτιά.  

ΜΧΣ 

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