Συνάντηση Τορναρίτη - Βαρθολομαίου στην Κωνσταντινούπολη

Ο Νίκος Τορναρίτης κατά την τριήμερη παρουσία του στην Κωνσταντινούπολη, ως αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, έθεσε μέσα στην Τουρκία το ζήτημα της Αγίας Σοφίας και την ανάγκη επαναφοράς του κορυφαίου αυτού μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο καθεστώς του μουσείου. Οι συναντήσεις του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, και με σημαντικούς παράγοντες της γειτονικής χώρας, δεν είχαν μόνο συμβολικό χαρακτήρα. Εντάσσονται σε μιαν ευρύτερη προσπάθεια διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας, με στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό και την ενίσχυση της παρουσίας του οικουμενικού Ελληνισμού στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα. Γιατί η πολιτική δεν είναι μόνο διαχείριση της καθημερινότητας, είναι και η υπεράσπιση αρχών, αξιών και ιστορικής μνήμης.

Θουκής