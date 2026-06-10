Έξι μήνες δεν την έψαξε κανείς...

Μία ακομα απίστευτη και συνάμα συγκλονιστική ιστορία κρύβεται πίσω από τον εντοπισμό νεκρής γυναίκας, 82 χρόνων, από την Τσεχία, σε διαμέρισμα στο κέντρο της Λάρνακας. Το πτώμα της βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε προχωρημένη αποσύνθεση, αφού, όπως διαπιστώθηκε, η 82χρονη ήταν νεκρή εδώ και πολύ καιρό, χωρίς να γίνει αντιληπτή από κανέναν. Η σορός της εντοπίστηκε από την αστυνομία σε μη αναγνωρίσιμη κατάσταση, μετά που περίοικοι κατήγγειλαν πως από το διαμέρισμα της αναδυόταν έντονη δυσοσμία και για την ταυτοποίηση της θα χρειαστούν εξετάσεις DNA. Η 82χρονη διέμενε μόνη στο διαμέρισμα και όπως φαίνεται, δεν αναζητήθηκε από κανένα το τελευταίο εξάμηνο...

Β. Βας