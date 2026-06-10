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Δημεύθηκε η κατοικία του Jho Low

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Δικαστικό διάταγμα δήμευσης περιουσίας του Jho Low εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, για πρώτη φορά εκδόθηκε, στο πλαίσιο κυπριακής υπόθεσης, δικαστικό διάταγμα δήμευσης παράνομης περιουσίας χωρίς καταδίκη. Το διάταγμα αφορά σε περιουσία του Jho Low, ο οποίος βρίσκεται εκτός της δικαιοδοσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, και πρόκειται για την κατοικία του στην Αγία Νάπα, η αξία της οποίας ανέρχεται στα €6 εκατ. Η διαδικασία ακολουθήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστήριο Λευκωσίας, το οποίο, κατόπιν αίτησης της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της ΜΟ.Κ.Α.Σ., και με τη συγκατάθεση των δικηγόρων που εκπροσωπούσαν τον Jho Low, εξέδωσε εκ συμφώνου το διάταγμα δήμευσης χωρίς καταδίκη. 

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