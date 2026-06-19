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Και «οδοντοτεχνίτης» τώρα ο Οδυσσέας

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«Δόντια» στην Αρχή κατά της Διαφθοράς, μας λέει τώρα ότι θα βάλει ο επικεφαλής του Άλμα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, καταθέτοντας στη Βουλή πρόταση νόμου με την οποία θα μπορεί η Αρχή να προχωρεί η ίδια στον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για περαιτέρω διερεύνηση υποθέσεων που εξετάζει. Με λίγα λόγια, θέλει να δώσει σε μία Ανεξάρτητη Αρχή εξουσίες που με βάση το Σύνταγμα έχει μόνο η Νομική Υπηρεσία. Καλά ο κατά τα άλλα «παντογνώστης» τέως Γενικός Ελεγκτής δεν αντιλαμβάνεται ότι η πρόταση αυτή είναι κάργα αντισυνταγματική; Είμαστε βέβαιοι ότι το γνωρίζει. Απλά κουβέντα να γίνεται, να κάνουμε και τον… λαϊκισμό μας!

Κ. ΖΑΔΗΣ

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ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

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