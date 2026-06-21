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Μετά την Προεδρία, το ανακάτεμα της κυβερνητικής τράπουλας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Με βάση τα συμφραζόμενα του Προέδρου πολύ σύντομα θα μας προκύψει ανασχηματισμός. Μιλάμε για τις αρχές Ιουλίου, όταν δηλαδή θα έχει τελειώσει η κυπριακή προεδρία της ΕΕ που ομολογουμένως πήγε πολύ καλά.

Μια μάλλον σίγουρη αλλαγή είναι η υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου η οποία φεύγει και από την 1η Σεπτεμβρίου θα υπηρετεί στη Μέση Εκπαίδευση.

Για τη Μέση Εκπαίδευση πάντως δεν την έχουμε σίγουρη αφού ως υπουργός Γεωργίας θα μπορούσε να εργαστεί και σε άλλους τομείς ή ακόμα να μπει και σε διάφορα boards. Θα μπορούσε ακόμα να αναλάβει κάποιο πόστο σε ό,τι αφορά την προώθηση του χαλλουμιού αλλά και του κυπριακού γάλακτος.

Σε ό,τι αφορά άλλα υπουργεία, όπως Μεταφορών και Τουρισμού, κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Όχι γιατί ο καλός μας Πρόεδρος δεν θέλει αλλά μάλλον δεν βρίσκει καλύτερους από αυτούς που έχει. Αντίθετα, αν δεχόταν ο ΔΗΣΥ να μπει στην κυβέρνηση, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο άνετα αφού μια σειρά από στελέχη όπως ο Λευτέρης Χριστοφόρου, ο Δίπλαρος, ο Ιωνάς κ.ά. θα ήταν έτοιμοι να μπουν στην κυβέρνηση.

Βεβαίως ένα πουλάκι στο Προεδρικό μού είπε ότι κάποια επώνυμα στελέχη θα μπουν ούτως ή άλλως, οπότε ας αναμένουμε.

Θουκής

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ΘΟΥ ΚΥΡΙΕ

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