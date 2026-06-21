Γιατί δεν αναφέρονται στον Κώστα Κληρίδη και τον Οδυσσέα;

Προσπαθώ να αντιληφθώ προς τι όλη αυτή η συζήτηση με στόχο την ηγεσία της Νομικής Υπηρεσίας μετά το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Ποιο είναι το μήνυμα; Ότι όποιον διόρισε ο Νίκος Αναστασιάδης είναι διεφθαρμένος; Όσο κι αν ο Αναστασιάδης είναι αχώνευτος, αυτό δεν μπορεί να ισχύει. Σε σχέση με το πόρισμα και την εμπλοκή, π.χ., του Γιώργου Σαββίδη θα πρέπει να πούμε επίσης ότι τα επίμαχα γεγονότα ανάγονται σε περίοδο κατά την οποία ο Γιώργος Σαββίδης δεν υπηρετούσε, ούτε ως υπουργός ούτε ως Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας. Οπότε σε ποια θεσμική αρμοδιότητα ή εμπλοκή στους τότε χειρισμούς αναφέρονται κάποιοι; Κατά την επίμαχη περίοδο Γενικός Εισαγγελέας ήταν ο Κώστας Κληρίδης, οπότε αν υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με τη δράση της Νομικής Υπηρεσίας γιατί δεν αναφέρονται σε αυτόν; Κι αυτόν τον διόρισε ο Αναστασιάδης, όπως και τον μονίμως φωνασκούντα, τον Οδυσσέα. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος μάς μίλησαν τότε για διαβατήρια και αεροπλανάκια. Είναι και αυτοί άραγε διεφθαρμένοι; Σε σχέση τώρα με τη σύγκληση του Εισαγγελικού Συμβουλίου να υπενθυμίσουμε ότι ο θεσμός ενεργοποιήθηκε και στο παρελθόν και ειδικά από τον τέως Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη σε υπόθεση που αφορούσε τον ίδιο προσωπικά. Ας πούμε και το τελευταίο. Ότι ο Γιώργος Σαββίδης εδώ και δύο χρόνια μας μίλησε για τη φιλία του με τον τέως Πρόεδρο και μας είπε τι προτίθεται να κάνει. Οπότε γιατί συνεχίζουν κάποιοι να μην αφήνουν θεσμό όρθιο;

Θουκής