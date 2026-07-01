Θέλουν να δώσουν εξουσίες στην Αρχή;

Κυρίως μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος για το Κράτος Μαφία, οι φωνές για να παραχωρηθούν και ανακριτικές εξουσίες στην Αρχή κατά της Διαφθοράς έγιναν πολύ πιο έντονες. Πλέον με προτάσεις νόμου από ΔΗΣΥ και ΑΛΜΑ, που τίθενται σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Νομικών, θα διαφανούν οι προθέσεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Δηλαδή πόσοι θα ταχθούν υπέρ ή κατά των προτεινόμενων αλλαγών, δικαιολογώντας παράλληλα και τις θέσεις που θα εκφράσουν. Ιδιαίτερα σημαντική σε αυτό το εγχείρημα είναι η πτυχή της συνταγματικότητας των αλλαγών σε περίπτωση που προωθηθούν και ψηφιστούν σε νόμο.

ΝεΚ