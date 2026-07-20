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Πώς καταντήσαμε λοχία!

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Νικόλας πηγαινοέρχεται στο Προεδρικό και απαιτεί να του βολέψει ο Πρόεδρος στελέχη του που απέτυχαν να εκλεγούν βουλευτές. ΔΗΠΑ, ΕΔΕΚ, Οικολόγοι πάτωσαν στις εκλογές αλλά απαιτούν και εκείνοι υπουργικές θέσεις για να «κρατηθούν στη ζωή». Και ο Νίκος Χριστοδουλίδης, όχι απλώς το συζητά, αλλά θα πει στο τέλος και το «ναι», πιστεύοντας ότι έτσι θα γεμίσει κάπως τον «άδειο κουβά του», ενόψει των Προεδρικών του 2028. Κατά τα άλλα θα υπουργοποιούσε μόνο τους καλύτερους και ικανότερους. Τελικά Πρόεδρέ μου αυτό που ετοιμάζεσαι να μας σερβίρεις δεν θα πρέπει να το ονομάσεις Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά ΣΑΠΑΚΥΚ. Δηλαδή, Συμβούλιο Αποκατάστασης και Παρηγοριάς Αποτυχημένων και Καταψηφισθέντων Υποψηφίων και Κόμματων!

Κ. ΖΑΔΗΣ

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