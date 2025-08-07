Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Τι σας έφταιξαν τα δέντρα στη Βεργίνα Λάρνακας;

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Για πολλοστή φορά οι βάνδαλοι έδρασαν στην περιοχή της Βεργίνας, στη Λάρνακα. Ο δήμος της πόλης εκφράζει τη λύπη και αγανάκτησή του για το τελευταίο περιστατικό καταστροφής δέντρων σε χώρο πρασίνου δίπλα από το Γυμνάσιο Βεργίνας. Άγνωστοι προχώρησαν σε βανδαλισμούς, προκαλώντας ζημιές σε αριθμό δέντρων, τα οποία είχαν φυτευτεί στο πλαίσιο των προσπαθειών για αναβάθμιση του αστικού πρασίνου. Παρά τις προσπάθειες που γίνονται για ανάπτυξη του πρασίνου και στη δημιουργία φιλικών προς το περιβάλλον και τον πολίτη χώρων, κάποιοι ασυνείδητοι συνεχίζουν να προβαίνουν σε απαράδεκτες και καταστροφικές ενέργειες, απαξιώνοντας το έργο που γίνεται και στερώντας από την πόλη πολύτιμο φυσικό πλούτο και χώρους αναψυχής. Ο Δήμος Λάρνακας ζητά  τη συνεργασία των πολιτών και καλεί το κοινό, εάν γίνει μάρτυρας παρόμοιων ενεργειών, να επικοινωνήσει άμεσα με την Αστυνομία.

Β. Βας

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑδέντραΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑΓΥΜΝΑΣΙΟ

