Είναι και αυτά που δεν λέει η ΝΥ

Ποικίλα σχόλια προκάλεσε η εξέλιξη στην υπόθεση με τον πρώην επίτροπο Εθελοντισμού, Γιάννη Γιαννάκη, και την αναστολή πέντε κατηγοριών που αντιμετώπιζε. Η Νομική Υπηρεσία υπεραμύνεται των χειρισμών της, παραβλέποντας να τοποθετηθεί επίσημα για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Από τη στιγμή που η παραδοχή του κατηγορουμένου έγινε τον περασμένο Απρίλιο, για τρεις κατηγορίες που αφορούν την κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, γιατί η αναστολή των υπόλοιπων κατηγοριών δεν έγινε τότε, ώστε να εξυπηρετείτο πολύτιμος δικαστικός χρόνος; Σημειώνεται πάντως ότι η κατηγορία της κυκλοφορίας επισύρει την ίδια ποινή με την κατηγορία του καταρτισμού πλαστού εγγράφου. Άρα σε κάθε περίπτωση η ποινή θα ήταν η ίδια. 

