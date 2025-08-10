Τώρα δεν είναι ανόητο ένας εκλελεγμένος Πρόεδρος και το Υπουργικό του Συμβούλιο να θέλουν να φορτώσουν τις ευθύνες της πυρκαγιάς στα Κρασοχώρια στον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέα Γρηγορίου; Εν πρώτοις, από πού κι ως τα πού διόρισαν τον άνθρωπο γενικό συντονιστή των πυρκαγιών με καθήκοντα να διαχειρίζεται τα πτητικά μέσα και να συντονίζει την Πυροσβεστική, το Τμήμα Δασών και την Πολιτική Άμυνα; Ο άνθρωπος σπούδασε οικονομικά και πριν πάει στο Υπουργείο Γεωργίας υπηρέτησε στο Τμήμα Τελωνείων, στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Ταχυδρομείο. Ποιος άρρωστος αποφάσισε να του αναθέσει τον συντονισμό των πυρκαγιών; Να σας πω. Τον έβαλαν εκεί γιατί κανένας, ούτε η κυβέρνηση, ούτε η Βουλή κατάφεραν να κάνουν έναν σοβαρό σχεδιασμό ούτως ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς να υπάρχει κάποιος πραγματικά επικεφαλής της Πυροσβεστικής, του Τμήματος Δασών και της Πολιτικής Άμυνας. Για να συντονίσει κάποιος αυτές τις υπηρεσίες χρειάζεται μίνιμουμ τα ακόλουθα προσόντα: Πρώτον, εκπαίδευση σε διαχείριση κρίσεων και συντονισμό επιχειρήσεων, δεύτερον, γνώση προληπτικής πυροπροστασίας και τεχνικών καταστολής δασικών και αστικών πυρκαγιών, τρίτον, πιστοποιημένη κατάρτιση σε συστήματα διοίκησης έκτακτης ανάγκης (π.χ. ICS – Incident Command System), τέταρτον, εμπειρία στη χαρτογράφηση κινδύνου πυρκαγιάς, προληπτικά μέτρα και σχέδια εκκένωσης, πέμπτον, γνώση και χρήση τεχνολογικών εργαλείων προειδοποίησης και επικοινωνίας κινδύνου. Έχουμε τέτοιον άνθρωπο στην Κύπρο; Αν κρίνουμε από όσους είδαμε, μάλλον έχουμε πολλούς κοκόρους αλλά κανέναν με όλα τα προσόντα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτά τα προσόντα δεν τα έχει με τίποτα ο Ανδρέας Γρηγορίου. Με λίγα λόγια, ποιος βλάκας του ανέθεσε αυτά τα καθήκοντα και στη συνέχεια τον έστειλε στην Αυστραλία να κάνει ομιλίες στους Ομογενείς;

ΘΟΥΚΗΣ