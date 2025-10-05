Αποκαλύπτουμε το Σχέδιο Απελευθέρωσης «Αστακός»

«Η Κύπρος γίνεται αστακός», έγραψε η κ. Άννα Καρσερά, η μικρή αδελφή της πρώτης κυρίας Φιλίππας Καρσερά και κουνιάδα του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Τώρα μένει να τον μαγειρέψουμε και πραγματικά δεν γνωρίζω καλύτερο σεφ από τον Άκη Πετρετζίκη να μας δώσει τη συνταγή μιας decent αστακομακαρονάδας εκστρατείας στη μακρά αγωνιστική πορεία που ξεκινήσαμε για απελευθέρωση της Κύπρου.

Ξεκινάμε

Ο νέος αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Εμμανουήλ Θεοδώρου, βάζει μια κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά και την αφήνει υπομονετικά να κάψει. Ο ταξίαρχος Σκορδής στη συνέχεια κόβει σε χοντρές φέτες του 1 εκατοστού το κρεμμύδι και το σκόρδο σε λεπτές φέτες.

Η κυρία Άννα Καρσερά, που δίνει το «παρών» στην κουζίνα ενώ ψάλλει τον Εθνικό Ύμνο, βάζει 2-3 κ.σ. ελαιόλαδο στην καυτή κατσαρόλα και ρίχνει το κρεμμύδι, το σκόρδο, τη ζάχαρη και περιμένει μέχρι να καραμελώσουν.

Ο Βασίλης Πάλμας φωνάζει πατριωτικά συνθήματα:

Μέχρι το νερό να βράσει

εμείς θα μπούμε στο Καρπάσι

Ο αποχωρών Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγος Γεώργιος Τσιτσικώστας, αφού προηγουμένως έχει τηλεφωνήσει στην Αθήνα να απογειωθούν τα F-16 Viper, οι περίφημες «Οχιές του Αιγαίου», όπως έγραψε η κ. Καρσερά, προσθέτει θυμάρι και ανακατεύει με μια ξύλινη κουτάλα.

Είσοδος Χριστοδουλίδη

Στην κουζίνα μπαίνει αμέσως μετά ο Κύριος των τιμών, η αυτού εξοχότης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, άρχων της Χούλου και έξαρχος Γεροσκήπου, Νίκος Χριστοδουλίδης, και αρχίζει με τα δύο χεράκια να καθαρίζει τον αστακό. Τον κόβει περίτεχνα στη μέση, καθαρίζει τυχόν βρομιές και σπάει τις δαγκάνες με ένα μαχαίρι που κρατάει με τα δόντια στο στόμα, για να βγάλουν όλο το ζουμί τους μέσα στη σάλτσα. Με ένα θριαμβευτικό χαμόγελο στη συνέχεια σηκώνει τον αστακό να τον δουν όλοι, τον βάζει στην κατσαρόλα και τον σοτάρει για 1-2 λεπτά και από τις δύο πλευρές. Τα δύο λεπτά είναι εντολή της κ. Φιλίππας διότι την προηγούμενη φορά ο κ. Πρόεδρος τον έκαψε.

Η συνταγή της Άννας

Κάπου εκεί εισέρχεται ξανά στην κουζίνα για να ολοκληρώσει τη συνταγή εκστρατείας η κ. 'Αννα Καρσερά. Όπως λέει, με τον στρατηγό, τον υπουργό Άμυνας και τον Πρόεδρο να παρακολουθούν και τον Μητσοτάκη στην Αθήνα να τραβάει τις κωλότριχές του, «η πατρίδα Ελλάδα πρέπει να εγκαταστήσει μόνιμη βάση στην Πάφο με μοίρες F16 Viper και Rafale. Επίσης να εγκαταστήσει βάση τηλεκατευθυνόμενων, χωρίς να μας πει τι. Πυραύλων, drones χαρταετών; Αυτό που επιβάλλεται για να δέσει η συνταγή, λέει, είναι η Ελλάδα «να φέρει μόνιμα τουλάχιστον τρεις φρεγάτες στη Λάρνακα και ένα υποβρύχιο U-214 το οποίο θα κρύψουμε εκεί στις Θαλασσινές Σπηλιές στην Αγία Νάπα. Με αυτόν τον τρόπο θα σταματήσουν να πηδούν επικίνδυνα οι νεαροί στη θάλασσα. Όμως δεν μπορεί η συνταγή εκστρατείας να μείνει ώς εδώ. Η Ελλάδα χρειάζεται να μας στείλει επίσης «μια ταξιαρχία αρμάτων και βέβαια συστοιχίες αντιαεροπορικών Patriot που θα στηθούν δίπλα στα ισραηλινά Barak Magen». Με αυτά τα συστήματα κανένας Τούρκος πιλότος δεν θα τολμήσει να πετάξει ξανά πάνω από την Κύπρο αφού με τα Barak Magen από κάτω θα του ανέβει ο κώλος στο κεφάλι.

Κάπως έτσι θα δέσει και η συνταγή του αστακού με τη μακαρονάδα και «θα δημιουργήσει ένα τεράστιο ελληνικό δίχτυ προστασίας της Κύπρου και να αποτελεί η Μεγαλόνησος της ΕΟΚΑ ένα στρατηγείο του Ελληνισμού για όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική μαζί με την Κρήτη».

Μπούκοβο

Μάλλον ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, δεν πρόσεχε πολύ όταν μιλούσε η επιτελάρχης Άννα Καρσερά, οπότε συνέχισε να υλοποιεί τη συνταγή του άλλου στρατηγού, του Πετρετζίκη.

Στάθηκε πάνω από την κατσαρόλα και με στυλ πρόσθεσε μπούκοβο και έσβησε τον αστακό με κονιάκ της ΛΟΕΛ. Περίμενε λίγα δευτερόλεπτα για να εξατμιστεί και στη συνέχεια προσέθεσε το νερό και τον κύβο. Αμέσως μετά χαμήλωσε τη φωτιά, έκλεισε το καπάκι, για να μην εξατμιστεί το νερό, και άφησε να σιγοβράσει για 8 λεπτά μέχρι να μαγειρευτεί ο αστακός.

Η τελική φάση

Για να σωθεί και η Κύπρος και η Ελλάδα σύμφωνα με τη μικρή και πραγματικά συμπαθητική κουνιάδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία επιχειρεί να βάλει το final touch στη συνταγή, πρέπει να ακολουθήσουμε τη γραμμή Χριστοδουλίδη για τον «Ενιαίο Ελληνισμό». Αυτό είναι προφανώς ένα νέο δόγμα το οποίο συζητά στη Λεμεσό ο κ. Πρόεδρος οικογενειακώς, οπότε κάποια στιγμή θα πρέπει να μας το αναλύσει. Το σίγουρο είναι ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης, όπως και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, «είναι ο πιο προσηλωμένος στην ιδέα της Ενότητας του Έθνους», οπότε, όπως λέει και η κ. Καρσερά, το ερώτημα απευθύνεται στην Αθήνα: «Τον Νίκο Χριστοδουλίδη θα τον "εκμεταλλευτούμε" ως πατρίδα ή θέλετε άλλου τύπου ηγεσία στην Κύπρο;»

Το ερώτημα είναι καίριο και κάποιος πρέπει να το απαντήσει: Θα εκμεταλλευθούμε τον Νίκο Χριστοδουλίδη ως πατρίδα ή όχι; Προς το παρόν προσθέτουμε στην κατσαρόλα την ντομάτα, το θυμάρι, 50 ml ελαιόλαδο και ανακατεύουμε με μια κουτάλα. Προσθέτουμε τα μακαρόνια στη σάλτσα και ανακατεύουμε για 10 λεπτά μέχρι να βράσουν. Με αυτόν τον τρόπο θα τραβήξουν όλη τη γεύση από τον αστακό. Με ένα κουτάλι ξεκολλάμε τη σάρκα από το εσωτερικό του αστακού και την αφήνουμε μέσα. Αφαιρούμε τη δαγκάνα από το υπόλοιπο σώμα και με ένα μαχαίρι τη χτυπάμε δυνατά στο πάνω και μεγάλο μέρος για να σπάσει. Αφαιρούμε το κέλυφος της ώστε να μείνει το κρέας και το αφαιρούμε με τα χέρια μας. Αφαιρούμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και σερβίρουμε με τον αστακό, φρέσκο βασιλικό, πιπέρι και ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο.

Η παρέλαση

Σιγά σιγά τελειώνει και η παρέλαση με τους ΟΥΚ, κοινώς βατράχους, να παρελαύνουν κραδαίνοντας, πέρα από αστακούς που έχουν ψαρέψει οι ίδιοι στο Βασιλικό, και άλλα θαλασσινά, όπως χταπόδια, σουπιές και καλαμάρια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το «σχέδιο αστακός», με σύμβολο το ισχυρό κέλυφος και τις φοβερές δαγκάνες, κάποια στιγμή θα μας οδηγήσει στην Κερύνεια.

Προς το παρόν βέβαια αρκούμαστε στη συνταγή του Πετρετζίκη. Αστακομακαρανάδα με σκόρδο και μπούκοβο. Καλή σας όρεξη και του χρόνου στην παρέλαση θα ακούσουμε και άλλα, ίσως και καλύτερα.