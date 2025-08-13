Έρευνα για πέντε θεσμούς

Ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσματα έρευνας από τη NOVERNA Analytics & Research για λογαριασμό της Trojan Economics. Ζητήθηκε από τους πολίτες να αξιολογήσουν την αξιοπιστία πέντε θεσμών που συνδέονται με την οικονομία, τον ανταγωνισμό και τη Δικαιοσύνη. Mόνο ένας θεσμός, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, κατέγραψε θετικό καθαρό ισοζύγιο εμπιστοσύνης. Όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι θεσμοί, Ελεγκτική Υπηρεσία, Γενική Εισαγγελία, Κεντρική Τράπεζα και Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού... αξιολογήθηκαν με αρνητικό πρόσημο.
Γ.Χ.