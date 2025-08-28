Τα δύσβατα μονοπάτια μιας μεταρρύθμισης

Ο εκνευρισμός στο κυβερνητικό στρατόπεδο για την κριτική που δέχεται η φορολογική μεταρρύθμιση δεν κρύβεται. «Ακούω πολλά για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Δεν βλέπω καμία ιδέα, καμία εισήγηση», είπε με κάποια ένταση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ερωτηθείς σχετικά. «Δεν ασχολούμαι με φαντασιώσεις. Αν υπάρχουν οράματα που δεν τα έχουμε εμείς, καλό είναι να μας τα πουν», είπε ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, κληθείς να σχολιάσει τοποθέτηση του Προέδρου του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, Μιχάλη Περσιάνη, για έλλειψη οράματος και φαντασίας από τη μεταρρύθμιση. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, πάντως, κυκλοφόρησε ένα τεκμηριωμένο σημείωμα με τις θέσεις τους. Από την άλλη στην κυβέρνηση δεν έχουν άδικο όταν λένε πως προηγήθηκε μια ευρεία διαβούλευση. Η συνέχεια, πάντως, δεν μοιάζει εύκολη.

Γ.Σ.