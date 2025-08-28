Μια διόρθωση για τον Άριστο Δαμιανού

Χθες δημοσιεύσαμε έναν πίνακα κατάταξης των βουλευτών με βάση στατιστικά στοιχεία του οργανισμού, Oxygen for Democracy, που αφορούσαν τον συνολικό αριθμό προτάσεων νόμου που έχει καταθέσει ο κάθε βουλευτής και των γραπτών ερωτήσεων που υπέβαλε προς τα αρμόδια υπουργεία. Στην περίπτωση του βουλευτή του ΑΚΕΛ, Άριστου Δαμιανού, κάναμε λάθος και τον κατατάξαμε στη θέση 55, ενώ στην πραγματικότητα βρίσκεται στη θέση 27. Οφείλουμε να το επισημάνουμε για να μην αδικείται ο συγκεκριμένος βουλευτής. Μάλιστα άλλος βουλευτής του ΔΗΣΥ δήλωσε στον «Π» ότι ο κ. Δαμιανού αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς βουλευτές. Η αναγνώριση από βουλευτή του ΔΗΣΥ της κοινοβουλευτικής δράσης του Άριστου Δαμιανού λέει πολλά. Επίσης, πρέπει να επαναλάβουμε ότι η παραγωγικότητα των βουλευτών κρίνεται και από άλλες δραστηριότητες που θα ληφθούν υπόψη από τον δείκτη αξιολόγησης στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο.

