Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Ο βιασμός της λογικής μας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Δεν υφίστανται ακόμη καθαρές κουβέντες από πλευράς της κυπριακής κυβέρνησης για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Η δήλωση χθες του Προέδρου, σαφώς ήταν μια άμεση αντίδραση στη θέση των Αθηνών ότι το μπαλάκι πλέον βρίσκεται στη Λευκωσία: «Η Κυπριακή Δημοκρατία θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει αλλά ελπίζει ότι θα υπάρξει και ανάλογη δέσμευση από τους άλλους εμπλεκόμενους». Τι σημαίνει αυτό ακριβώς, ας μας το διευκρινίσει, είτε ο Πρόεδρος, είτε ο Μάκης Κεραυνός, ο οποίος επιμένει ότι το έργο είναι ασύμφορο. Να υποθέσουμε ότι το έργο θα καταστεί βιώσιμο αν το στηρίξουν με βάση τις δεσμεύσεις τους όλες οι πλευρές, όπως αφήνει να εννοηθεί ο Πρόεδρος; Ή το έργο είναι ούτως ή αλλιώς μη βιώσιμο όπως μαρτυρούν οι δύο εκθέσεις βιωσιμότητας που έχει ενώπιόν του ο Μάκης Κεραυνός; Είναι αδιανόητο για ένα τέτοιο ζήτημα να συνεχίζεται ο βιασμός της λογικής όλων μας.

ΧΡγ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑGSIΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited