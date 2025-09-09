Ο βιασμός της λογικής μας

Δεν υφίστανται ακόμη καθαρές κουβέντες από πλευράς της κυπριακής κυβέρνησης για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Η δήλωση χθες του Προέδρου, σαφώς ήταν μια άμεση αντίδραση στη θέση των Αθηνών ότι το μπαλάκι πλέον βρίσκεται στη Λευκωσία: «Η Κυπριακή Δημοκρατία θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει αλλά ελπίζει ότι θα υπάρξει και ανάλογη δέσμευση από τους άλλους εμπλεκόμενους». Τι σημαίνει αυτό ακριβώς, ας μας το διευκρινίσει, είτε ο Πρόεδρος, είτε ο Μάκης Κεραυνός, ο οποίος επιμένει ότι το έργο είναι ασύμφορο. Να υποθέσουμε ότι το έργο θα καταστεί βιώσιμο αν το στηρίξουν με βάση τις δεσμεύσεις τους όλες οι πλευρές, όπως αφήνει να εννοηθεί ο Πρόεδρος; Ή το έργο είναι ούτως ή αλλιώς μη βιώσιμο όπως μαρτυρούν οι δύο εκθέσεις βιωσιμότητας που έχει ενώπιόν του ο Μάκης Κεραυνός; Είναι αδιανόητο για ένα τέτοιο ζήτημα να συνεχίζεται ο βιασμός της λογικής όλων μας.

ΧΡγ