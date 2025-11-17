Νέος Εκτελεστικός Πρόεδρος Petrolina o Μάριος Λευκαρίτης

Νέος Εκτελεστικός Πρόεδρος της Petrolina (Holdings) Public Limited αναλαμβάνει ο Μάριος Λευκαρίτης.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία στο ΧΑΚ, το ΔΣ που συνήλθε την Παρασκευή διόρισε παράλληλα την Μαρία Λούλλα Λευκαρίτη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κ. Λούλλα Λευκαρίτη απέκτησε πτυχίο BSc στα οικονομικά από το University College London, μεταπτυχιακό στα χρηματοοικονομικά από το Imperial College London και MBA από το Harvard Business School. Εργάζεται στο Λονδίνο ως στέλεχος της Egon Zehnder.

Δεύτερο προμέρισμα για 2025

Το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε ακόμη την καταβολή δεύτερου προμερίσματος για το 2025 προς 3,5% (€0,012 ανά μετοχή).

Το προμέρισμα θα καταβληθεί στους κατόχους μετοχών της εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΧΑΚ στις 26 Νοεμβρίου 2025 (ημερομηνία καταγραφής / αρχείου - record date). Ως εκ τούτου, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή προμερίσματος από τις 25 Νοεμβρίου 2025 (ex-dividend date).

Το προμέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της εταιρείας στις 19 Δεκεμβρίου 2025.