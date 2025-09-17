Παιχνίδι εντυπώσεων και από τους δύο;

Τοκεφάλαιο Ειρήνη Χαραλαμπίδου στο ΑΚΕΛ μάλλον κατατρύχεται από μια έντονη αναβλητικότητα από πλευράς της ηγεσίας του κόμματος. Δεν είναι παραγωγικό στοιχείο η επανάληψη της απόφασης που εκπορεύεται από το καταστατικό του κόμματος ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφια για τη νέα Βουλή. Δεν χρειάζεται επανάληψη μιας ξεκάθαρης θέσης. Την ίδια στιγμή μάλιστα που ο γ.γ. του κόμματος κάνει αναφορά σε σκέψεις και προσεγγίσεις για συνέχιση της συνεργασίας με την κ. Χαραλαμπίδου. Από την άλλη επίσης δεν είναι παραγωγικό να σημειώνει η βουλεύτρια ότι μετά από 15 χρόνια συνεργασίας με το ΑΚΕΛ διαπιστώνει ότι δεν είναι λειτουργικός ο θεσμός των νέων δυνάμεων από τη στιγμή που ένα μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας δεν μπορεί να γίνει κοινωνός των εσωτερικών διεργασιών του κόμματος. Θα έπρεπε αυτό το θέμα να είχε τεθεί πολύ νωρίτερα από τη βουλεύτρια. Μάλλον και οι δύο πλευρές ψάχνουν τις τελικές τους εντυπώσεις.

ΧΡγ