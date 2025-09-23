Γιατί δεν καταψηφίζουν τον προϋπολογισμό;

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή τη χθεσινή αποχή των μαθητών από τα μαθήματά τους, ακούσαμε αρκετά μέλη της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής να λένε ότι η κυβέρνηση δεν επενδύει αρκετά χρήματα στο θέμα της κτηριακής αναβάθμισης και επέκτασης των σχολικών μονάδων. Ώς εδώ συμφωνούμε. Το θέμα όμως είναι πως αυτές τις δηλώσεις δεν είναι η πρώτη φορά που τις ακούμε. Καιρό τώρα, βουλευτές της Επιτροπής Παιδείας, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρός της Παύλος Μυλωνάς διαμαρτύρονται για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν είδα όμως κάποιον από αυτούς να έρθει και να καταψηφίσει, ή να καταψηφίσουν όλοι ως Επιτροπή τον κρατικό προϋπολογισμό, αν δεν συμπεριληφθούν σ' αυτόν μεγαλύτερα κονδύλια για την παιδεία. Με το να φωνάζεις απλά από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση, δουλειά δεν γίνεται, ειδικά όταν δεν αξιοποιείς το βήμα που σου δίνει η Βουλή και οι άνθρωποι που κάποτε σε τίμησαν με την ψήφο τους.

