Η υπάκουη κυβέρνηση Χριστοδουλίδη

Η βίαιη καταστολή της διαμαρτυρίας έξω από το ΥΠΕΞ την Πέμπτη το βράδυ παρουσιάζεται ως απότοκο του νόμου που ψήφισε η πλειοψηφία της Βουλής για το δικαίωμα της Αστυνομίας να επιβάλλει μονομερώς και ετσιθελικά περιορισμούς ή και να διαλύει συναθροίσεις. Αυτό όμως είναι το πρόσχημα. Η αιτία δυστυχώς είναι άλλη. Πρόκειται για την ασμένως προθυμία της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη να ταυτιστεί με τα θέλω της κυβέρνησης Νετανιάχου. Εν ολίγοις, οι Ισραηλινοί το απαιτούν και το κάνουν σε κυβερνήσεις που έχουν ακροατήριο. Η κυπριακή κυβέρνηση είναι τελικά πολύ υπάκουη μαθήτρια και είναι έτοιμη για κάθε εξυπηρέτηση των γειτόνων μας.

