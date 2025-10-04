Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Η υπάκουη κυβέρνηση Χριστοδουλίδη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η βίαιη καταστολή της διαμαρτυρίας έξω από το ΥΠΕΞ την Πέμπτη το βράδυ παρουσιάζεται ως απότοκο του νόμου που ψήφισε η πλειοψηφία της Βουλής για το δικαίωμα της Αστυνομίας να επιβάλλει μονομερώς και ετσιθελικά περιορισμούς ή και να διαλύει συναθροίσεις. Αυτό όμως είναι το πρόσχημα. Η αιτία δυστυχώς είναι άλλη. Πρόκειται για την ασμένως προθυμία της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη να ταυτιστεί με τα θέλω της κυβέρνησης Νετανιάχου. Εν ολίγοις, οι Ισραηλινοί το απαιτούν και το κάνουν σε κυβερνήσεις που έχουν ακροατήριο. Η κυπριακή κυβέρνηση είναι τελικά πολύ υπάκουη μαθήτρια και είναι έτοιμη για κάθε εξυπηρέτηση των γειτόνων μας.

ΟΡΝ 

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα