Νικόλας-Καρογιάν: Γιατί λοιπόν δεν τα βρήκαν όταν συναντήθηκαν πρόσφατα αρκετές φορές;

«Είμαστε πάντα ανοικτοί σε διάλογο, λέει σε συνέντευξή του στην Κατερίνα Ηλιάδη ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, απαντώντας σε ερώτηση γιατί δεν επετεύχθη η συνένωση του Κέντρου. «Προτεραιότητά μας», λέει, «είναι η ενίσχυση του Κέντρου με προγραμματικές συγκλίσεις και όχι με επικοινωνιακά ή περιστασιακές μεθοδεύσεις. Η αναγκαιότητα ενός ισχυρού κεντρώου χώρου είναι επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε». Γιατί λοιπόν δεν τα βρήκαν Νικόλας και Καρογιάν όταν συναντήθηκαν πρόσφατα αρκετές φορές; Οι πληροφορίες λένε ότι δεν ήθελε η ΔΗΠΑ την επανένωση, διότι ο Καρογιάν πιστεύει ότι το κόμμα του θα πάρει 4-5% και θα μπει στη Βουλή με 3 βουλευτές...τουλάχιστον. Και ύστερα; Έρχεται το 2028 και εκεί θα γίνει το μεγάλο παιχνίδι. Εσείς ξέρετε...όπως έλεγε και ο Φύτος.