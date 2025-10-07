Έχουν ακόμη να δουν τα μάτια μας

Το ό,τι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο το έχουμε καταλάβει. Το ό,τι διακυβεύονται πάρα πολλά σε κομματικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο, επίσης το έχουμε καταλάβει. Όμως είναι κάποια πράγματα που βγάζουν μάτι, βρε παιδί μου. Όπως για παράδειγμα, υποψήφιοι να παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις (σ.σ. πορεία για ροζ φιγούρες) ενώ τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν καν πατήσει το πόδι τους. Ή όπως νυν βουλευτές που εμφανίζονται στη μέση ή και προς το τέλος μιας συνεδρίας και στο τέλος προβαίνουν σε δηλώσεις για αυτοπροβολή. Το θέμα είναι τι άλλο θα δουν τα μάτια μας και τι θα ακούσουν τα αφτιά μας, όσο πλησιάζει ο Μάιος.

ΠΥΡ