Ο Κουλίας και ο ΟΚΥπΥ-ΟΑΥ

Την Πέμπτη, στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, θα συζητηθεί η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Μεταξύ των καλεσμένων και εκπρόσωποι του ΟΚΥπΥ, από τους οποίους, με τον Ζαχαρία Κουλία να προεδρεύει της εν λόγω Επιτροπής, δεν αποκλείεται να ζητηθεί να δώσουν εξηγήσεις για τα κακώς έχοντα του ΓεΣΥ (αφού, για τον βουλευτή, ΟΑΥ και ΟΚΥπΥ είναι το ίδιο πράγμα). ενώ υπάρχει μεγάλη περίπτωση να τους ρωτήσει και για τα ακτινοδιαγνωστικά κέντρα που, κατά τον ίδιο, «εκπέμπουν» ραδιενέργεια.

