Ασόβαρος και επιπόλαιος Πρόεδρος

Αποτελεί διπλωματική επιτυχία η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στην υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου; Βεβαίως, και αν κάποιος πει το αντίθετο προφανώς βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου. Σίγουρα, δεν είναι η πρώτη φορά ούτε μόνο επί του σημερινού Προέδρου που το όλο πλαίσιο στη Μέση Ανατολή και υπό ορισμένες συνθήκες καθιστούσε τη συμμετοχή της Λευκωσίας σε διάφορα φόρα ειδικά για το Παλαιστινιακό, απαραίτητη. Δεν ήταν επομένως πρωτοφανής η συμμετοχή του Προέδρου σε αυτή τη σύνθεση αλλά ήταν όντως θετική εξέλιξη. Ωστόσο, ακόμη μια φορά ο Πρόεδρος με τις ασόβαρες δηλώσεις του, δημιουργεί τις συνθήκες για να χαρακτηριστεί τουλάχιστον ως επιπόλαιος. Πώς είναι δυνατόν μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα όσο διήρκεσε μια χειραψία ο Πρόεδρος να έθεσε το Κυπριακό στον Αμερικανό ομόλογό του; Ας μας το εξηγήσει σε μια νέα δήλωσή του.

ΧΡγ