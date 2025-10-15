Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Έληξε οκτώ πολέμους σε οκτώ μήνες»: Η αφίσα Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Τραμπ μετά την εκεχειρία στη Γάζα [εικόνα]

Στην αφίσα αναγράφεται ότι ο Τραμπ σταμάτησε οκτώ πολέμους σε οκτώ μήνες.

Αφίσα με την οποία απαριθμεί τους πολέμους που «έληξε» ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με τη Γάζα να προστίθεται τελευταία στη λίστα.

Στην αφίσα αναγράφεται ότι ο Τραμπ σταμάτησε οκτώ πολέμους σε οκτώ μήνες, με την ανάρτηση αυτή να ακολουθεί εκείνη που προέβαλε τον πρόεδρο των ΗΠΑ ως «ειρηνοποιό».

 

Οι πόλεμοι μεταξύ των χωρών όπου έληξε ο πόλεμος και αναγράφονται στη λίστα είναι:

  • Καμπότζη και Ταϊλάνδη
  • Κόσοβο και Σερβία
  • Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ρουάντα
  • Πακιστάν και Ινδία
  • Ισραήλ και Ιράν
  • Αίγυπτος και Αιθιοπία
  • Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν
  • Ισραήλ και Χαμάς

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η συμφωνία που υπεγράφη για τη Γάζα, αποτελεί ένα σχέδιο εκεχειρίας.

