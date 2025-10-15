«Έληξε οκτώ πολέμους σε οκτώ μήνες»: Η αφίσα Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Τραμπ μετά την εκεχειρία στη Γάζα [εικόνα]

Αφίσα με την οποία απαριθμεί τους πολέμους που «έληξε» ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με τη Γάζα να προστίθεται τελευταία στη λίστα.
Στην αφίσα αναγράφεται ότι ο Τραμπ σταμάτησε οκτώ πολέμους σε οκτώ μήνες, με την ανάρτηση αυτή να ακολουθεί εκείνη που προέβαλε τον πρόεδρο των ΗΠΑ ως «ειρηνοποιό».
Οι πόλεμοι μεταξύ των χωρών όπου έληξε ο πόλεμος και αναγράφονται στη λίστα είναι:
- Καμπότζη και Ταϊλάνδη
- Κόσοβο και Σερβία
- Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ρουάντα
- Πακιστάν και Ινδία
- Ισραήλ και Ιράν
- Αίγυπτος και Αιθιοπία
- Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν
- Ισραήλ και Χαμάς
Αξίζει να σημειωθεί ότι, η συμφωνία που υπεγράφη για τη Γάζα, αποτελεί ένα σχέδιο εκεχειρίας.
