Μια σκέψη-σούπα

Δεν είναι έκπληξη η θέση του Αρχιεπισκόπου ότι του είναι «αδιάφορο για το ποιον εκλέγουν οι έποικοι στα κατεχόμενα». Από αυτόν τον Αρχιεπίσκοπο μια διαφορετική προσέγγιση θα προκαλούσε έκπληξη. Το ενδιαφέρον από τη σκέψη-σούπα αυτού του ιεράρχη είναι πως ενώ επικαλείται την Ευρώπη και το κεκτημένο της, διαρρηγνύει τα ιμάτιά του για όλους εκείνους της δεύτερης και τρίτης γενιάς που ψηφίζουν στα κατεχόμενα. Ας ρωτήσει την Ευρώπη να του εξηγήσουν ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκός κανονισμός που θα ζητούσε τον εκτοπισμό ανθρώπων που έχουν γεννηθεί σε μια χώρα. Στην ουσία βεβαίως ο Γεώργιος ταυτίζεται με ό,τι ακραίο κυκλοφορεί σε αυτό τον τόπο. Ουδείς φθόνος.

ΟΡΝ