Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Μια σκέψη-σούπα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Δεν είναι έκπληξη η θέση του Αρχιεπισκόπου ότι του είναι «αδιάφορο για το ποιον εκλέγουν οι έποικοι στα κατεχόμενα». Από αυτόν τον Αρχιεπίσκοπο μια διαφορετική προσέγγιση θα προκαλούσε έκπληξη. Το ενδιαφέρον από τη σκέψη-σούπα αυτού του ιεράρχη είναι πως ενώ επικαλείται την Ευρώπη και το κεκτημένο της, διαρρηγνύει τα ιμάτιά του για όλους εκείνους της δεύτερης και τρίτης γενιάς που ψηφίζουν στα κατεχόμενα. Ας ρωτήσει την Ευρώπη να του εξηγήσουν ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκός κανονισμός που θα ζητούσε τον εκτοπισμό ανθρώπων που έχουν γεννηθεί σε μια χώρα. Στην ουσία βεβαίως ο Γεώργιος ταυτίζεται με ό,τι ακραίο κυκλοφορεί σε αυτό τον τόπο. Ουδείς φθόνος.

ΟΡΝ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΚΥΠΡΙΑΚΟΑρχιεπίσκοποςΕΥΡΩΠΗΕΚΛΟΓΕΣΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα