Η Λεμεσός, το Λούβρο και το... διπλοκάμπινο

Σχετικά με το «ατυχές περιστατικό» της δολοφονία Δημοσθένους υπό το φως της μέρας… λέχθηκε στη Βουλή από τον Υπουργό ότι «και στο Λούβρο μέρα έγινε». Μάλιστα, η πληροφορία λέει ότι καυχώντουσαν πώς η συγκυρία αυτή -δηλαδή το φως της μέρας- θα βοηθούσε στην πιο «εύκολη» εξιχνίαση.

Στη Γαλλία δεν ξέρουμε αν θα αφήσουν ελεύθερους τους δύο που μάζεψαν για τη «ληστεία του αιώνα», πάντως για τη δολοφονία στη Λεμεσό, από τους έξι υπόπτους, πέσαμε στους πέντε. Το κατά τα άλλα «πρόσωπο κλειδί» με το διπλοκάμπινο που σύμφωνα με την ίδια την Αστυνομία ακολουθούσε τον βαν και τη μοτοσικλέτα… δεν εμπλέκεται και ο άνθρωπος που εδώ και οκτώ μέρες ήταν υπό κράτηση ταλαιπωρήθηκε άδικα. Μπορεί στην αίτηση του ανακριτή να αναφέρθηκε σε τέσσερις περιπτώσεις ότι «υπάρχει μαρτυρία», όμως τελικά πρόκειται για εργαζόμενο της περιοχής, πράγμα που είπε στις Αρχές από τη πρώτη στιγμή και προφανώς δε κινείτο εν πομπή με το βαν και τη μοτοσικλέτα.

Επισήμως, παραμένει ύποπτος αλλά είναι προφανώς ότι έγινε λάθος σύλληψη -ίσως από βιασύνη- και μάλλον θα παρακαλάμε να μην ζητά αποζημιώσεις για την ταλαιπωρία και τον διασυρμό. Συμβαίνουν αυτά θα πει κάποιος. Σε άλλα νέα, στο Λούβρο οι δράστες πήγαν με ανυψωτική πλατφόρμα και χρησιμοποίησαν πατίνι, δεν ξέρω αν θα βόλευε τον Υπουργό να πάνε και εκεί με διπλοκάμπινο που να έχει φουγάρο εξάτμισης και σχάρα. Θα ήταν καλό άλλοθι για τη λάθος σύλληψη!

Παζ.