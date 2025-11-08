Το ζητούμενο είναι η ταμπακιέρα

Μια αγωνία την είχαμε. Μέρες δεν ακούσαμε την περίλαμπρη φράση-δημιούργημα της κυβέρνησης «για την ανάδειξη της δικής μας προστιθέμενης διπλωματικής αξίας». Χθες την εκστόμισε ο ΥΠΕΞ στη Βουλή. Με αυτόν τον τρόπο, μας είπε ο κύριος Κόμπος, θα καταφέρουμε να τιθασεύσουμε την τουρκική συμπεριφορά απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία. Με τίποτε δεν περνά από το μυαλό τους ότι αυτό που χρειαζόμαστε τώρα δεν είναι διακηρύξεις του τύπου ότι η «Κύπρος προωθεί πρωτοβουλία για ένα ΝΑΤΟ ή ΟΑΣΕ της Μέσης Ανατολής», αγνοώντας το γεγονός ότι η Τουρκία για δεκαετίες συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο του ΝΑΤΟ και εκ των πραγμάτων καλύπτει πολλούς γεωπολιτικούς χάρτες στην περιοχή. Η συζήτηση για την ταμπακιέρα, δηλαδή για το Κυπριακό, είναι αυτή που θα αλλάξει την εικόνα. Οσο γρηγορότερα το αντιληφθούν τόσο το καλύτερο για όλους μας.

ΧΡγ