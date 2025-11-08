Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Το ζητούμενο είναι η ταμπακιέρα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μια αγωνία την είχαμε. Μέρες δεν ακούσαμε την περίλαμπρη φράση-δημιούργημα της κυβέρνησης «για την ανάδειξη της δικής μας προστιθέμενης διπλωματικής αξίας». Χθες την εκστόμισε ο ΥΠΕΞ στη Βουλή. Με αυτόν τον τρόπο, μας είπε ο κύριος Κόμπος, θα καταφέρουμε να τιθασεύσουμε την τουρκική συμπεριφορά απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία. Με τίποτε δεν περνά από το μυαλό τους ότι αυτό που χρειαζόμαστε τώρα δεν είναι διακηρύξεις του τύπου ότι η «Κύπρος προωθεί πρωτοβουλία για ένα ΝΑΤΟ ή ΟΑΣΕ της Μέσης Ανατολής», αγνοώντας το γεγονός ότι η Τουρκία για δεκαετίες συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο του ΝΑΤΟ και εκ των πραγμάτων καλύπτει πολλούς γεωπολιτικούς χάρτες στην περιοχή. Η συζήτηση για την ταμπακιέρα, δηλαδή για το Κυπριακό, είναι αυτή που θα αλλάξει την εικόνα. Οσο γρηγορότερα το αντιληφθούν τόσο το καλύτερο για όλους μας.

ΧΡγ

Tags

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝΚΥΠΡΟΣΝΑΤΟΥΠΕΞΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗΚΟΜΠΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΜΠΟΣΟΑΣΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα