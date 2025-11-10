Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Στη Βουλή το ταμείο του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στις επόμενες συνεδρίες της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής, ενδεχομένως και την ερχόμενη Πέμπτη, θα συζητηθεί η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το ταμείο του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, το οποίο προεδρεύεται από την πρώτη κυρία, Φιλίππα Καρσερά, και δέχεται μόνο ιδιωτικές εισφορές. Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι να διαπιστωθεί ποιες εταιρείες και ποια φυσικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με το Δημόσιο γεμίζουν το ταμείο της πρώτης κυρίας με εισφορές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, μετά τη διαπίστωση ότι πίσω από τη φιλανθρωπία του εν λόγω φορέα κρύβονται οικονομικά συμφέροντα, σύγκρουση συμφερόντων και ψηφοθηρία. Η έλλειψη διαφάνειας σε ένα φιλανθρωπικό ταμείο που συνδέεται θεσμικά με το Προεδρικό δημιουργεί αναπόφευκτα προβλήματα εμπιστοσύνης. 

ΜΧΣ

Tags

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑΤΑΜΕΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα