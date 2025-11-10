Στη Βουλή το ταμείο του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Στις επόμενες συνεδρίες της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής, ενδεχομένως και την ερχόμενη Πέμπτη, θα συζητηθεί η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το ταμείο του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, το οποίο προεδρεύεται από την πρώτη κυρία, Φιλίππα Καρσερά, και δέχεται μόνο ιδιωτικές εισφορές. Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι να διαπιστωθεί ποιες εταιρείες και ποια φυσικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με το Δημόσιο γεμίζουν το ταμείο της πρώτης κυρίας με εισφορές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, μετά τη διαπίστωση ότι πίσω από τη φιλανθρωπία του εν λόγω φορέα κρύβονται οικονομικά συμφέροντα, σύγκρουση συμφερόντων και ψηφοθηρία. Η έλλειψη διαφάνειας σε ένα φιλανθρωπικό ταμείο που συνδέεται θεσμικά με το Προεδρικό δημιουργεί αναπόφευκτα προβλήματα εμπιστοσύνης.

ΜΧΣ