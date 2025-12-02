Το Υπουργικό Συμβούλιο δεν τοποθέτησε τελικά την Άννα Αριστοτέλους σε θέση διευθυντή Υπουργείου

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε χθες την τοποθέτηση νέων γενικών διευθυντών στα Υπουργεία και τη μετακίνηση σε άλλα Υπουργεία υφιστάμενων διευθυντών. Ωστόσο το Υπουργικό Συμβούλιο δεν τοποθέτησε την Άννα Αριστοτέλους σε κάποιο πόστο, η οποία κατηγορείται μαζί με άλλα 7 πρόσωπα για την υπόθεση των κρατικών εγγράφων των Κεντρικών Φυλακών, τα οποία εντοπίστηκαν στην οικία αρχιδεσμοφύλακα.

Σημειώνεται ότι οι ανακριτές της υπόθεσης μιλούν για πάνω από 45 χιλιάδες έγγραφα που είχαν «αποχωρήσει» από τις Φυλακές μέσα σε τρόλεϊ, κιβώτια και ρούχινες τσάντες, τα οποία, σύμφωνα με όσα λέχθηκαν ενώπιον Δικαστηρίου, μεταφέρονταν από τον χώρο κάτω από τα γραφεία της Διεύθυνσης και έβγαιναν από μια πλαϊνή πόρτα πριν από το Φρουραρχείο, την αποκαλούμενη «πόρτα της Διεύθυνσης».

Η υπόθεση οδηγείται στο Κακουργιοδικείο στις 15 Δεκεμβρίου, με σειρά κατηγοριών που αφορούν παράνομη κατοχή κρατικών εγγράφων και παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

