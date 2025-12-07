Παραιτήθηκε η Εμμανουέλα Λαμπριανίδου από γενική διευθύντρια του Υπουργείου Άμυνας και κάποιοι λένε ότι η παραίτησή της προκάλεσε έναν ανασχηματισμό. Μπορεί τα παπαγαλάκια του Προέδρου να στέλνουν μηνύματα ότι ο Πρόεδρος ακολουθεί τακτικές Κληρίδη και Παπανδρέου στους ανασχηματισμούς που κάνει, του στυλ δεν γνώριζε κανείς, η αλήθεια όμως μπορεί να είναι και άλλη, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει πολλά. Λέει λοιπόν -η πηγή- ότι ο ανασχηματισμός αφέθηκε για τον ερχόμενο Ιούνιο αλλά μετά την παραίτηση της Εμμανουέλας Λαμπριανίδου Μουσιούττα, κτύπησαν καμπανάκια -όχι των Χριστουγέννων- αφού η πολυπληθής οικογένεια Μουσιούττα και η εκλεκτή πελατεία της έστειλαν μηνύματα δυσαρέσκειας και αναστάτωσης στην Αγλαντζιά και το Καϊμακλί με αποτέλεσμα να αρχίσουν να κτυπούν καμπανέλες στο γραφείο του Κάρογιαν και σε κάποια γραφεία του Λόφου. Κάποιοι λένε ότι αναγκαστικά ο ανασχηματισμός που είχε αναβληθεί ξαναμπήκε στο τραπέζι, με τον διορισμό του Μαρίνου Μουσιούττα να ξαναφέρνει πίσω κάποιες ισορροπίες. Και όλα αυτά γιατί η κυρία Πική ήθελε να διορίσει τον άντρα της γενικό διευθυντή στο Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Γιατί παραιτήθηκε η Εμμανουέλα Λαμπριανίδου; Μετακινήθηκε ως γνωστόν από το Υφυπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Άμυνας με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου την περασμένη Δευτέρα και στη θέση της τοποθετήθηκε ο κ. Παπαγεωργίου, σύζυγος της υφυπουργού Ειρήνης Πική. Η κ. Λαμπριανίδου, η οποία ήθελε ενάμιση χρόνο να αφυπηρετήσει, προφανώς θεώρησε προσβλητική τη μετακίνησή της σε νέο υπουργείο και δη το Άμυνας. Η κ. Λαμπριανίδου έπρεπε να παρουσιαστεί στο Υπουργείο Άμυνας την 1η Δεκεμβρίου 2025, ωστόσο την επομένη της μετακίνησής της, όπως πληροφορούμεθα, επικοινώνησε με τον κ. Πάλμα από τον οποίο ζήτησε ολιγοήμερη άδεια γιατί ήθελε να σκεφτεί και να πάρει τις αποφάσεις της. Τελικά η κ. Λαμπριανίδου στις 4 Δεκεμβρίου υπέβαλε την παραίτησή της στην ΕΔΥ για προσωπικούς λόγους, λέει, με τον Πάλμα να τρέχει και πάλι χωρίς γενική διευθύντρια. Υπενθυμίζουμε ότι το Άμυνας εδώ και μήνες δεν έχει γενικό διευθυντή αφού η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια, Άννα Αριστοτέλους, τέθηκε σε διαθεσιμότητα μετά την ποινική έρευνα που ξεκίνησε εναντίον της για τα απόρρητα έγγραφα των Φυλακών που βρέθηκαν στο σπίτι ενός δεσμοφύλακα.

ΘΟΥΚΗΣ