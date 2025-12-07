Η άριστη Άννα Αριστοτέλους

Η Άννα Αριστοτέλους, παρότι αρίστευσε στις εξετάσεις γενικών διευθυντών, δεν διορίστηκε τελικά σε κάποιο υπουργείο παρά την προαγωγή της σε γενική διευθύντρια. Το Υπουργικό Συμβούλιο, που είναι η Αρχή στην οποία ανήκει, αποφάσισε να απευθυνθεί στην ΕΔΥ ζητώντας να τεθεί σε διαθεσιμότητα έως ότου εκδικαστεί η υπόθεση για την οποία έχει κατηγορηθεί και αφορά ως γνωστόν τα απόρρητα έγγραφα τα οποία βρέθηκαν στην οικία υφιστάμενού της δεσμοφύλακα. Δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει η εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης, το σίγουρο είναι ότι η κ. Αριστοτέλους έως τότε θα πληρώνεται κατά το ήμισυ του μισθού της. Οι γενικοί διευθυντές αμείβονται με βάση την κλίμακα Α17 που είναι κάτι παραπάνω από την Α16 που είναι η υψηλότερη της Δημόσιας Υπηρεσίας. Η A16 πληρώνει 79.000 ευρώ ετησίως, τουτέστιν περίπου 8.000 ευρώ τον μήνα. Αναλόγως της απόφασης η κυρία Αριστοτέλους ίσως αποκατασταθεί πλήρως, ίσως παυθεί από τη θέση της. ‘Εως την εκδίκαση της υπόθεσής της πάντως θα πληρώνεται με τον μισό μισθό.

ΘΟΥΚΗΣ