Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

SAFE Κύπρος: Αντιαεροπορικοί πύραυλοι μέχρι την Καμπούλ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Κύπρος αναμένει την απάντηση της ΕΕ σε σχέση με το εξοπλιστικό πρόγραμμα SAFE. Στον κατάλογο που έχει υποβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμπεριλαμβάνονται μόνο εξοπλισμοί αλλά και υποδομές. Μπήκαν στον κατάλογο, για παράδειγμα, ο ναύσταθμος στο Βασιλικό και το στρατιωτικό αεροδρόμιο στην Πάφο. Δεν είναι σίγουρο ότι το SAFE προνοεί και για υποδομές, για αυτό και υπάρχει συμπληρωματικός κατάλογος εξοπλισμών που η Κύπρος επιθυμεί να αποκτήσει ώστε να αγγίξει το 1,3 δις που δικαιούται να παραγγείλει. Σε αυτόν περιλαμβάνονται πύραυλοι (έξοσετ και σπάικ), πυρομαχικά, drones και άρματα, κατά προτίμηση γαλλικά και γερμανικά. Στη Γαλλία, για να συζητήσει και τέτοιου είδους θέματα, θα βρεθεί σύντομα και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Βεβαίως, παρότι εκτός SAFE, η Κύπρος επανήρχισε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για αγορά μεταχειρισμένων τεθωρακισμένων οχημάτων τύπου Merkava, ενώ δεν λείπουν και αυτοί που προτείνουν την αγορά ακόμα μιας συστοιχίας αντιαεροπορικών πυραύλων τύπου Barak με το εξαιρετικό του ραντάρ που έχει εμβέλεια μέχρι και την Καμπούλ.

ΘΟΥΚΗΣ

Tags

ΘΟΥ ΚΥΡΙΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα