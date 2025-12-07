SAFE Κύπρος: Αντιαεροπορικοί πύραυλοι μέχρι την Καμπούλ

Η Κύπρος αναμένει την απάντηση της ΕΕ σε σχέση με το εξοπλιστικό πρόγραμμα SAFE. Στον κατάλογο που έχει υποβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμπεριλαμβάνονται μόνο εξοπλισμοί αλλά και υποδομές. Μπήκαν στον κατάλογο, για παράδειγμα, ο ναύσταθμος στο Βασιλικό και το στρατιωτικό αεροδρόμιο στην Πάφο. Δεν είναι σίγουρο ότι το SAFE προνοεί και για υποδομές, για αυτό και υπάρχει συμπληρωματικός κατάλογος εξοπλισμών που η Κύπρος επιθυμεί να αποκτήσει ώστε να αγγίξει το 1,3 δις που δικαιούται να παραγγείλει. Σε αυτόν περιλαμβάνονται πύραυλοι (έξοσετ και σπάικ), πυρομαχικά, drones και άρματα, κατά προτίμηση γαλλικά και γερμανικά. Στη Γαλλία, για να συζητήσει και τέτοιου είδους θέματα, θα βρεθεί σύντομα και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Βεβαίως, παρότι εκτός SAFE, η Κύπρος επανήρχισε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για αγορά μεταχειρισμένων τεθωρακισμένων οχημάτων τύπου Merkava, ενώ δεν λείπουν και αυτοί που προτείνουν την αγορά ακόμα μιας συστοιχίας αντιαεροπορικών πυραύλων τύπου Barak με το εξαιρετικό του ραντάρ που έχει εμβέλεια μέχρι και την Καμπούλ.

ΘΟΥΚΗΣ