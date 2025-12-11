«Δούρειοι ίπποι» και Γενικός Ελεγκτής

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι η διαρροή της φωτογραφίας του Γενικού Ελεγκτή, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, στην οποία φορούσε περούκα και καπέλο για να μην γίνει αντιληπτός κατά τους ελέγχους ποιότητας των δημόσιων λεωφορείων, έγινε εκ των έσω με στόχο την αποδόμησή του.

Όπως εκτιμάται, η διαρροή έγινε προς τον τέως Γενικό Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, και από εκεί αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από στέλεχος του κόμματός του.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου επιδιώκει να εντοπίσει τους «δούρειους ίππους» στην Ελεγκτική Υπηρεσία, οι οποίοι παραμένουν πιστοί στον τέως και υποσκάπτουν τόσο τον ίδιο όσο και το έργο της Υπηρεσίας.

ΜΧΣ