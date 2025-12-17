Κάθετη αντίθεση με τον GSI

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ουδέν νεώτερον από το μέτωπο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου (GSI), με την τύχη του να παραμένει ερωτηματικό μετά την απόφαση των κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου να ξαναδούν τις μελέτες και να αναζητήσουν επενδυτές. Οι απόψεις κατά του έργου παραμένουν ισχυρές. Ο πρόεδρος του νεοσύστατου Συνδέσμου Εκπροσώπων Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΕΠΗΕ), Γιώργος Θεοδότου, ερωτηθείς σχετικά χθες σε συνέντευξη Τύπου, είπε ότι ο σύνδεσμος είναι υπέρ της άρσης της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, αλλά όχι με τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί η διασύνδεση με την Ελλάδα. Ο κ. Θεοδότου υποστήριξε ότι το έργο περικλείει τεράστιους κινδύνους για τη χώρα και την οικονομία της. Ευελπιστούμε να μην προχωρήσει, τόνισε.

Γ.Σ

