Γνώριμο το αφήγημα της αποδόμησης

Οι γνωστοί κύκλοι ανέλαβαν από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του Τουφάν Έρχιουρμαν στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων τη γνωστή συνταγή της αποδόμησής του. Δεν είναι πρωτογενές φαινόμενο. Σε αυτή τη μορφή εργολαβίας πολλοί έχουν πλέον διδακτορικό. Ποιος ωστόσο πληροφόρησε τον «Φ» ότι δήθεν ο Έρχιουρμαν κατά τη διάρκεια της τρίωρης συνάντησης με Χριστοδουλίδη και Ολγκίν, συνομιλούσε συνεχώς με τον Τούρκο ΥΠΕΞ; Μια είδηση την οποία αναγκάστηκε ο ίδιος ο Τουρκοκύπριος ηγέτης να διαψεύσει, σημειώνοντας ότι η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε με τον Τ/Κ δήμαρχο της Λευκωσίας και αφορούσε ζητήματα που είχαν να κάνουν με το αποχετευτικό της Μιας Μηλιάς για το οποίο συζητούσαν τη δεδομένη στιγμή οι δύο ηγέτες. Πώς έγιναν και από ποιον οι διαρροές της fake είδησης; Και το βασικό ερώτημα: Ποιοι βρισκόντουσαν στην αίθουσα και στις διαβουλεύσεις; Με λίγη φαντασία εξάγονται και τα αναγκαία συμπεράσματα.

