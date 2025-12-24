Σεξισμός à la carte

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Ήρθε μια γυναίκα μετά από 50 χρόνια να αλλάξει το σύστημα», είπε τις προάλλες ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος. Χθες, απαντώντας στη βουλευτή Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οποία από το βήμα της ολομέλειας διερωτήθηκε γιατί δεν έχει ακόμη παραιτηθεί, επέλεξε να περάσει στην αντεπίθεση. Υποστήριξε ότι και η ίδια προβαίνει σε σεξιστικά σχόλια, επικαλούμενος αναφορά της στο «Χ» ότι «ο Γενικός Εισαγγελέας είναι ένας από τους πιο ισχυρούς άντρες στην Κύπρο», την οποία χαρακτήρισε εξίσου σεξιστική με τη δική του αναφορά για την υπουργό Παιδείας. Δύο είναι τα τινά. Ή που μας δουλεύει ο κύριος Ταλιαδώρος ή πράγματι δεν μπορεί να ξεχωρίσει τι είναι σεξιστικό και τι όχι. Και τα δύο είναι εξίσου προβληματικά.

