Προεκλογικά κείμενα με… τεχνητή υπογραφή

Ξεκίνησε ανεπίσημα ο προεκλογικός. Δειλά-δειλά εμφανίζονται τα πρώτα SMS, οι μεγαλοαφίσες και οι αναρτήσεις στα social media. Μέχρι εδώ όλα καλά. Το πρόβλημα είναι αλλού. Βλέπουμε κείμενα και «πολιτικές θέσεις» που βγάζουν μάτι ότι δεν γράφτηκαν από ανθρώπινο χέρι. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο και λίγο-πολύ όλοι τη χρησιμοποιούμε. Όταν όμως δεν μπορείς να συντάξεις μόνος σου ένα κείμενο με τις θέσεις σου και αφήνεις το ChatGPT να το κάνει για σένα κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, αν τους ψηφίσει ο κόσμος, θα ρωτούν την τεχνητή νοημοσύνη τι να ψηφίσουν;

ΑΓ