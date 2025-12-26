Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Προεκλογικά κείμενα με… τεχνητή υπογραφή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Βλέπουμε κείμενα και «πολιτικές θέσεις» που βγάζουν μάτι ότι δεν γράφτηκαν από ανθρώπινο χέρι.

Ξεκίνησε ανεπίσημα ο προεκλογικός. Δειλά-δειλά εμφανίζονται τα πρώτα SMS, οι μεγαλοαφίσες και οι αναρτήσεις στα social media. Μέχρι εδώ όλα καλά. Το πρόβλημα είναι αλλού. Βλέπουμε κείμενα και «πολιτικές θέσεις» που βγάζουν μάτι ότι δεν γράφτηκαν από ανθρώπινο χέρι. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο και λίγο-πολύ όλοι τη χρησιμοποιούμε. Όταν όμως δεν μπορείς να συντάξεις μόνος σου ένα κείμενο με τις θέσεις σου και αφήνεις το ChatGPT να το κάνει για σένα κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, αν τους ψηφίσει ο κόσμος, θα ρωτούν την τεχνητή νοημοσύνη τι να ψηφίσουν;

ΑΓ

Tags

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα